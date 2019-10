La rassegna stampa di martedì 15 ottobre – Le prime pagine di calcio: “CR sempre” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’ ‘Corriere dello Sport’, e ‘TuttoSport’, sono ore calde nel mondo del calcio nonostante la pausa in campionato per lasciare spazio alle Nazionali. “CR sempre”, titola la rosea con riferimento al gol numero 700 messo a segno ieri da Cristiano Ronaldo nella sconfitta del Portogallo nelle qualificazione ad Euro 2020 contro l’Ucraina con il punteggio di 2-1. Carriera fino al momento incredibile per il calciatore portoghese che si conferma insieme a Messi il calciatore più forte al mondo, nel frattempo la Juventus lo blinda con le parole di Partici che ha dichiarato di voler confermare Ronaldo alla Juve fino alla scadenza del contratto. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.