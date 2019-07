La rassegna stampa di martedì 16 luglio – Le prime pagine di calcio: “al servizio di sua maestà” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime con importanti novità nelle ultime ore. La rosea mette in primo la Juventus, ‘al servizio di sua maestà’ è il titolo con riferimento a Cristiano Ronaldo, il portoghese si candida ad essere ancora più protagonista nella prossima stagione e con la maglia bianconera, dopo una prima stagione di ambientamento che è stata comunque eccezionale CR7 è in grado di trascinare ancora di più la Juventus e beneficiare sicuramente di un allenatore come Maurizio Sarri, sarà una Juve spettacolare che metterà in primo piano il bel gioco. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.