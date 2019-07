La rassegna stampa di martedì 2 luglio – Le prime pagine di calcio: “dribbling Barella” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, Corriere dello Sport e ‘TuttoSport’. La rosea titola con ‘Muraglia Godin‘, con riferimento all’ufficialità dell’arrivo dell’ex Atletico Madrid, difesa super per Antonio Conte che nello stesso reparto potrà contare su calciatori del calibro di Skriniar e Vrij. In prima pagine anche la questione Barella, accordo raggiunto tra il Cagliari e la Roma ma il centrocampista spinge proprio per l’Inter, anche tra nerazzurri e sardi esiste l’accordo ma adesso dovrà rompere gli indugi per mettere nero su bianco e chiudere definitivamente la trattativa. In alto la fotogallery con le prime pagine dei giornali.