La rassegna stampa di martedì 23 luglio – Le prime pagine di calcio: “Inter, Lukaku è svanito?” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘TuttoSport’ e ‘Corriere dello Sport’. In primo piano ovviamente il calciomercato, sono ore caldissime soprattutto per quanto riguarda le milanesi, continua a muoversi il Milan che piazza anche il colpo in attacco, si tratta di Correa che arriva dall’Atletico Madrid per 40 milioni più bonus, si tratta di un innesto di qualità, da valutare la capacità realizzativa. Rischia invece di complicarsi in casa Inter l’arrivo dell’attaccante Lukaku, gli 83 milioni chiesti dal Manchester United sono una cifra considerata eccessiva da parte dell’Inter, la trattativa rischia veramente di sfumare per quello che era l’obiettivo numero uno, in alto la fotogallery con le prime pagine.