La rassegna stampa di martedì 24 settembre – Le prime pagine di calcio: “Messi-CR7, veleno alla Scala” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Messi-CR7, veleno alla Scala”, titola la Rosea con riferimento ai premi consegnati a Milano nella giornata di ieri, l’argentino incoronato e Cristiano Ronaldo non si presenta, la Fifa furiosa, chiama i top 11 sul palco e lo ignora. “Di nuovo in Balo”, è un altro titolo con riferimento a Mario Balotelli, l’attaccante pronto al nuovo esordio in Serie A con la maglia del Brescia dopo aver scontato 4 giornate di squalifica, avvio con il botto nel match difficilissimo contro la Juventus. “Mai tanti gol”, 124 nelle prime quattro giornate, è una rivoluzione e la Serie A diventa sempre più emozionante. In alto la fotogallery con le prima pagine dei principali quotidiani.