La rassegna stampa di martedì 27 agosto – Le prime pagine di calcio: “guarda che Inter” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, importanti indicazioni dopo la prima giornata del campionato di Serie A. Nel match di ieri in campo la nuova Inter di Antonio Conte, avvio convincente per i nerazzurri che hanno dominato in lungo ed in largo contro il Lecce, il risultato di 4-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Molto positivo l’impatto dei nuovi acquisti, su tutti il centrocampista Sensi, deve trovare la migliore condizione anche Lukaku ma l’ex Manchester United è andato subito in rete dimostrandosi già importante. “Guarda che Inter”, il titolo della Gazzetta dello Sport, la squadra di Conte adesso fa veramente paura.