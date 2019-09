La rassegna stampa di martedì 3 settembre – Le prime pagine di calcio: “ciao ciao Maurito” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nella serata di ieri si è conclusa la finestra di calciomercato che ha regalato molto emozioni, la regina può essere considerata l’Inter, i nerazzurri hanno costruito una squadra veramente forte ed in grado di lottare per lo scudetto, colpi a centrocampo con Sensi e Barella ma anche in attacco con Lukaku e Alexis Sanchez. Nelle ultime ore l’impresa di concludere in uscita la telenovela Icardi, è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento al Psg in prestito gratuito con diritto non obbligatorio a 70 milioni di euro, prima il rinnovo con i nerazzurri fino al 2022. “Fiero di essere parigino”, le parole del calciatore. In alto la fotogallery.