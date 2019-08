La rassegna stampa di martedì 6 agosto – Le prime pagine di calcio: “CR7 vota Icardi”

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Corriere dello Sport’, ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Continua a tenere banco il valzer di attaccanti, in particolar modo alla ricerca di un innesto la Juventus considerando che Dybala continua a rimanere sul mercato, è naufragato lo scambio con il Manchester United per Lukaku ma la Joya adesso è finito nel mirino del Psg che ha già presentato un’offerta al club bianconero. Per quanto riguarda i movimenti in entrata torna alla ribalta il nome di Mauro Icardi, in uscita da tempo dall’Inter. “Cr7 vota Icardi”, titola in prima pagine la Gazzetta dello Sport’. In alto la fotogallery con le prime pagine.