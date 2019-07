La rassegna stampa di martedì 9 luglio – Le prime pagine di calcio: “Icardi, ci prova Agnelli” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea mette in evidenza il calciomercato di Juventus e Inter, i bianconeri sempre più vicini a de Ligt ma manca ancora l’accordo definitivo con l’Ajax, i nerazzurri a Barella per una valutazioni di 45 milioni di euro. Il Corriere dello Sport mette in prima pagina sempre la Juventus, questa volta in primo piano c’è Mauro Icardi ed il blitz di Agnelli per provare a strappare il sì dell’attaccante. Sono ore caldissime di calciomercato, in particolar modo molto attiva la Juventus.