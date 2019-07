La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio, le prime pagine di calcio: “Rodrigo, blitz Napoli” [FOTO]

La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi concentrano le loro attenzioni, come sempre in questo periodo, sul calciomercato. Il Corriere dello Sport si apre con: “Rodrigo, blitz Napoli”. “La richiesta è di 70 milioni, spagnoli pronti ad abbassarla, la trattativa può entrare nel vivo”. Il riquadro centrale in primo piano della Gazzetta dello Sport è invece dedicato al neo centrocampista dell’Inter Sensi, intervistato dalla rosea: “Xavi è il modello del mio calcio alla catalana e vorrei affrontare il Barcellona in Champions” si legge. Chiudiamo con TuttoSport, che titola: “Millennio Juve” facendo riferimento alla giovane età di Demiral, Kean, De Ligt e Rabiot. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine odierne.