La rassegna stampa di mercoledì 11 settembre – In primo piano l’Inter, De Ligt e i cori sull’Heysel [FOTO]

La rassegna stampa di mercoledì 11 settembre – Sono diversi e svariati gli argomenti in primo piano tra i principali quotidiani sportivi di oggi. La Gazzetta dello Sport concentra le sue attenzioni sull’Inter, definita ‘ a 3 stelle’. Con Conte che è l’allenatore più pagato, Zhang entrato nel board dell’Eca e Lukaku bomber leader. Il Corriere dello Sport riprende invece le parole di Commisso, intervistato in esclusiva: “Mai più cori sull’Heysel” è l’appello lanciato dal presidente viola. “Ecco il vero De Ligt” titola in primo piano TuttoSport. La Nazionale restituisce un giocatore al top della forma”. In alto la FOTOGALLERY.