La rassegna stampa di mercoledì 16 ottobre: “Rullo azzurro, Mancini eguaglia Pozzo” [FOTO]

La rassegna stampa di mercoledì 16 ottobre – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi non potevano non concentrare l’attenzione sull’Italia. I ragazzi di Mancini centrano la nona vittoria di fila, sbancando il campo del Liechtenstein per 0-5 con le seconde linee ed eguagliando Pozzo. La Gazzetta titola: “Rullo azzurro” con la foto di Belotti, autore di una doppietta. Un grande “Vittorio (Pozzo, ndr)!” in prima pagina per il Corriere dello Sport, a cui precede la frase: “Nono successo di fila, dopo ottant’anni Mancini eguaglia Pozzo”. In basso anche un’intervista esclusiva al presidente della Lazio Claudio Lotito. “Implacabile Italia, storico Mancini” scrive invece TuttoSport, che dedica ampio spazio anche alle parole dell’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. In alto la FOTOGALLERY.