La rassegna stampa di mercoledì 17 luglio – Mercato attaccanti e l’arrivo di De Ligt

La rassegna stampa di mercoledì 17 luglio – In primo piano su tutti i giornali, la notizia del giorno di ieri: l’arrivo del giovane difensore De Ligt a Torino. Il nuovo calciatore della Juventus è sbarcato in tarda serata in Italia e oggi svolgerà le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto. “De Ligt è atterrato sul pianeta Juve” scrive la Gazzetta dello Sport. Che ‘regala’ il grande riquadro centrale agli attaccanti: “L’intrigo dei 9” si legge sulla rosea in riferimento alle situazioni di Dzeko, Icardi e Higuain, legati l’uno dall’altro. “De Ligt, festa a casa Juve” è quanto invece titola il Corriere, che parla di un altro attaccante, Lukaku: “Conte lo reclama, l’Inter studia l’affondo”. In ultimo TuttoSport: “Benvenuto Golden Boy”, scrive il quotidiano torinese, che a dicembre aveva premiato De Ligt. In alto la FOTOGALLERY.