La rassegna stampa di mercoledì 18 settembre – Le prime pagine di calcio: “Napoleone” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivare le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. In primo piano ovviamente l’impresa del Napoli che ha vinto all’esordio in Champions League contro il Liverppol, grande prestazione per la squadra di Carlo Ancelotti con l’allenatore che ha preparato la partita in modo perfetto, 2-0 il risultato finale grazie alle reti messe a segno da Mertens su calcio di rigore e Llorente. Non si può dire lo stesso dell’Inter, contro lo Slavia Praga finisce 1-1, prestazione deludente per la squadra di Antonio Conte, Barella nel finale evita la pesantissima sconfitta. In alto ecco la fotogallery con le principali prime pagine dei quotidiani sportivi italiani.