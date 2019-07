La rassegna stampa di mercoledì 24 luglio – Sfida Inter-Juve, intrigo Dybala, Commisso all’attacco

La rassegna stampa di mercoledì 24 luglio – Tanta carne al fuoco nelle prime pagine di oggi dei principali quotidiani sportivi nazionali. Oltre al calciomercato, che come sempre la fa da padrone in questo periodo, c’è la sfida di International Champions Cup tra Inter e Juventus quest’oggi alle 13.30. “Juve-Inter sfida totale” è proprio quanto scrive la Gazzetta nel riquadro centrale della rosea. De bianconeri si parla, ma della possibile partenza di un suo pupillo, su TuttoSport: “Dybala cambia tutto”, si legge. “La Joya dice sì all’eventuale cessione: PSG e United soluzioni gradite”. Infine il Corriere, che concentra le sue attenzioni sulla vicenda Chiesa-Commisso e sulla stoccata del patron viola alla Juve: “Commisso contro la Juve”, scrive il quotidiano romano. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine.