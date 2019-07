La rassegna stampa di mercoledì 3 luglio, le prime pagine di calcio – Mercato Juve ed Inter in evidenza

La rassegna stampa di mercoledì 3 luglio – In primo piano il calciomercato, soprattutto di Juventus ed Inter. Bianconeri concentrati sul centrocampo, tra la presentazione di Rabiot e il sogno Pogba: “Juve Champagne” titola la Gazzetta dello Sport. Il Corriere, invece, mette in evidenza la questione Barella. Si legge: “Barella dice Inter, Cagliari che fai?”. TuttoSport torna sulla vicenda Icardi: “Juve-Icardi, l’Inter ha fretta” scrive il quotidiano torinese. Sfoglia in alto la FOTOGALLERY con le prime pagine dei giornali sportivi nazionali.