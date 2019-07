La rassegna stampa di mercoledì 31 luglio – Le prime pagine di calcio: “Juve-Lukaku, sì” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato con un vero e proprio valzer di attaccanti. La Juventus si avvicina sempre di più Lukaku, può andare in porto lo scambio con il Manchester United che riguarda anche Dybala, la ‘Joya’ ha incontrato il Manchester United e potrebbe decidersi ad accettare l’Inghilterra. L’Inter adesso pensa al piano B che porta a Cavani, può essere l’ex Napoli il centravanti giusto per Antonio Conte, infine Inter e Roma che pensano ad uno scambio Dzeko-Icardi con conguaglio a favore del club nerazzurro. In alto la fotogallery con le prime pagine.