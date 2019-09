La rassegna stampa di mercoledì 4 settembre, le prime pagine di calcio: “I padroni della Galassia”

La rassegna stampa di mercoledì 4 settembre – Interessante analisi della Gazzetta dello Sport, che in primo piano titola: “I padroni della Galassia, Inter e Napoli all’assalto della Juve”. Una sorta di panoramica generale sulla Serie A appena iniziata e su ciò che potrà regalare. “No Champions” nel riquadro centrale del Corriere dello Sport: “Juve, per Can e Mandzukic l’Europa è già finita”. Titola così il quotidiano romano in riferimento alla lista ufficiale della Champions League dei bianconeri. “Stregato dalla Juve” è il primo piano di TuttoSport, che fa un’analisi generale sulle prime due gare di campionato dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri. In alto la FOTOGALLERY delle prime pagine.