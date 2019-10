La rassegna stampa di mercoledì 9 ottobre, in primo piano la panchina del Milan: “Padre Pioli” [FOTO]

La rassegna stampa di mercoledì 9 ottobre – I quotidiani sportivi di oggi non fanno altro che parlare dell’argomento del giorno: la panchina del Milan. Dopo l’esonero di Giampaolo, parte oggi l’avventura di Stefano Pioli con i rossoneri. “Padre Pioli” titola il Corriere dello Sport: “Da oggi l’ex viola tenta un miracoloso rilancio del Milan”. Altro gioco di parole è quello di Gazzetta dello Sport: “Scala a Pioli” scrive la rosea. “Milan, parte oggi (in salita) l’avventura del nuovo allenatore”. TuttoSport dedica invece il riquadro grande alla Juve: “Come te non c’è nessuno. Unica big europea imbattuta tra campionato e Coppe”. In alto la FOTOGALLERY delle prime pagine odierne.