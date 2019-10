La rassegna stampa di mercoledì 2 ottobre, rammarico Atalanta e atto di forza Juve: “Pipita d’oro” [FOTO]

La rassegna stampa di mercoledì 2 ottobre – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi c’è ovviamente la Champions League, con la seconda giornata che ha visto scendere in campo ieri Atalanta e Juventus. Sconfitta beffa al fotofinish per gli orobici, vittoria netta per i bianconeri: “Atto di forza” è il titolo in prima pagina nel riquadro centrale di Gazzetta dello Sport, con l’immagine di copertina dedicata al protagonista della serata, Gonzalo Higuain. Anche Corriere dello Sport e TuttoSport si concentrano sull’argentino, curiosamente con lo stesso titolo: “Pipita d’oro”. In alto, invece, lo spazio dedicata all’Atalanta da parte del quotidiano romano: “Dea, ti meriti solo applausi”. In alto la FOTOGALLERY.