La rassegna stampa di sabato 12 ottobre – Le prime pagine di calcio: “match ball Italia” [FOTO]

La rassegna stampa di sabato 12 ottobre – Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Match ball Italia” titola la rosea con riferimento alla partita di questa sera tra Italia e Grecia, gli azzurri possono entrare nella storia e staccare il pass per Euro 2020 con tre giornate d’anticipo, sarebbe un risultato storico. Il Ct Roberto Mancini ha svolto un lavoro veramente importante, arrivato tra lo scetticismo ha fatto ricredere in tanti riportando fiducia dopo la mancata qualificazione agli ultimi mondiali ma soprattutto bel gioco e risultati. Oggi ha l’intenzione di chiudere definitivamente i giochi. In alto ecco la fotogallery con tutte le prime pagine.