La rassegna stampa di sabato 13 luglio: tutti su De Ligt, il calciatore sta arrivando

La rassegna stampa di sabato 13 luglio – Tutti i giornali di oggi parlano dello stato avanzato nella trattativa tra la Juventus e De Ligt: accordo raggiunto con 70 milioni all’Ajax e 12 al calciatore. La notizia rimbalzata dall’Olanda ha poi trovato conferme e il giovane difensore si appresta così a diventare bianconero. Gazzetta dello Sport titola: “CR7 eccoti De Ligt“, mentre in alto si legge: “Milan, è tutto Veretout“. Il Corriere dello Sport gioca invece con le parole: “De Champions” si legge, e poi: “Juve, per De Ligt manca solo l’annuncio“. TuttoSport mette in primo piano un semplice ed eloquente “Eccoli” facendo riferimento all’arrivo di De Ligt e a quello di Cristiano Ronaldo dalle vacanza. In alto la FOTOGALLERY.