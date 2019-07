La rassegna stampa di sabato 20 luglio: “Conte luna storta, Sarri luna piena”

La rassegna stampa di sabato 20 luglio – Nel giorno del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, interessante il gioco di parole di Gazzetta dello Sport, che dedica il riquadro centrale grande agli umori contrapposti degli allenatori di Inter e Juventus: “Conte luna storta, Sarri luna piena”, si legge, in riferimento al ritardo sul mercato manifestato dal tecnico nerazzurro in contrapposizione all’entusiasmo di quello bianconero per l’arrivo di De Ligt. Anche Corriere e TuttoSport evidenziano le parole di Conte in conferenza stampa: “La frustata di Conte” titola il quotidiano romano, “Ira Conte, siluro a Marotta” si legge invece su quello torinese. In alto la FOTOGALLERY.