La rassegna stampa di sabato 21 settembre – Le prime pagine di calcio: “Juve grandi ritorni” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ”TuttoSport’. La rosea titola ‘trappola derby’ con riferimento alla partita di stasera Milan-Inter, partita che non ha bisogno di presentazioni. Il tecnico Giampaolo non può permettersi passi falsi dopo un inizio di stagione non entusiasmante, i rossoneri hanno conquistato 6 punti ma contro avversari inferiori e grazie quindi ad un calendario in discesa all’avvio. Al contrario ottimo inizio per Antonio Conte, l’Inter guida la classifica con 9 punti ed adesso cerca conferme per mantenere la testa della classifica. ‘Juve grandi ritorni’ un altro titolo con riferimento alla partita della Juventus contro il Verona, in campo infatti Buffon e Dybala. In alto la fotogallery con le prime pagine.