La rassegna stampa di sabato 27 luglio – Le prime pagine di calcio: “bomba sul mercato della Juventus” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Intervista a Godin in prima pagina per la rosea, il difensore dell’Inter si candida ad essere un grande protagonista la prossima stagione ma la bomba clamorosa riguarda il calciomercato. Una voce dall’Inghilterra, Dybala allo United per avere Lukuka? Sembrava quasi fatta tra l’Inter e l’attaccante di origini congolesi, adesso questo ‘strano’ inserimento della Juventus che potrebbe soffiare il calciatore sul più bello, potrebbe trattarsi anche di una manovra di disturbo con il vero obiettivo dei bianconeri che sembra Mauro Icardi. In alto la fotogallery con le prime pagine.