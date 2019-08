La rassegna stampa di sabato 3 agosto – Le prime pagine di calcio: “Icardi, papà non se ne va” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Continua a tenere banco il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, problemi personali potrebbero spingere l’argentino a rimanere in nerazzurro: “papà non se ne va” titola la rosea con una nuova possibile gravidanza di Wanda Nara che complica l’addio di Icardi all’Inter. In primo piano anche lo scambio tra la Juventus ed il Manchester United, i bianconeri in pressing per convincere Dybala ma la Joya resiste, in attesa Lukaku che ha già accettato il trasferimento e trovato l’accordo con i bianconeri. In alto la fotogallery con le prime pagine.