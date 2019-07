La rassegna stampa di sabato 6 luglio – Le prime pagine di calcio: “Icardi spacca” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo da decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi che non rientra nei piani del club e dell’allenatore Antonio Conte. L’argentino è finito nel mirino del Napoli pronto a convincere il calciatore con un’offerta molto interessante, non molla la presa la Juventus che però non vorrebbe spendere una cifra esagerata per il cartellino, sta attendendo proprio per questo motivo con l’obiettivo di abbassare le pretese dei nerazzurri. In alto la fotogallery con le prime pagine.