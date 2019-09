La rassegna stampa di sabato 7 settembre: “Ronaldo Fast & Furious”

La rassegna stampa di sabato 7 settembre – Argomenti vari e disparati nelle prime pagine di oggi, all’alba di un weekend senza campionato. La Gazzetta dello Sport dedica il suo riquadro centrale a Cristiano: “Ronaldo Fast & Furious” si legge. “Incredibile CR7, a 34 anni è il più veloce della A”. Il Corriere dello Sport parla invece di Federico Chiesa: “Salviamo Chiesa”, si legge. “Mancini lo sferza, Commisso lo blinda, Firenze lo idolatra, la viola la confonde: radiografia di un campione a caccia di motivazioni e di un nuovo contratto”. TuttoSport scrive. “Dybala: SOS Del Piero. In occasione di Argentina-Cile a Los Angeles, Alex ha fatto visita alla Joya e da ex numero 10 bianconero gli ha consigliato come riprendersi la Juve. In alto la FOTOGALLERY.