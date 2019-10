La rassegna stampa di venerdì 11 ottobre – Le prime pagine di calcio: “Juve e Napoli, rinnovi e spine” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, in campo l’Italia di Roberto Mancini, gli azzurri possono staccare con anticipo il pass per la qualificazione ad Euro 2020, un risultato molto importante per programmare il futuro. “Mancini vara un’Italia multicolore”, titolare la rosea, con la Grecia in campo calciatori di 9 società diverse. Spazio anche al calciomercato: “Juve e Napoli, rinnovi e spine”, il titolo con riferimento a due situazioni da tenere sotto’occhio che sono quelle di Mertens e Cuadrado. In alto ecco la fotogallery con tutte le prime pagine dei principali quotidiani italiani.