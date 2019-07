La rassegna stampa di venerdì 12 luglio – Le prime pagine di calcio: “Juve-de Ligt, ci siamo” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono ore caldissime per il calcio italiano soprattutto per quanto riguarda i calciomercato, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono due le trattative in dirittura d’arrivo, la prima riguarda l’accordo tra l’Inter ed il Cagliari per il centrocampista Barella, è tutto fatto per i nerazzurri che piazzano sicuramente un colpo importante per la mediana. Colpaccio anche per la Juventus, è ai dettagli l’arrivo del difensore de Ligt dall’Ajax, i bianconeri stanno limando gli ultimi dettagli ed il calciatore potrebbe raggiungere l’Italia già nel weekend. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.