La rassegna stampa di venerdì 13 settembre – Le prime pagine di calcio: “Conte cala gli assi”

Continua il nostro classifico appuntamento con la ‘Rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e già in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. “Conte cala gli assi”, titola la rosea, nel match contro l’Udinese l’allenatore è pronto a schierare gli ultimi grandi acquisti, dentro Sanchez e Godin, Lukaku e Sensi sono già leader e scalpitano anche Barella e Lazaro. Da Mkhitaryan a Rebic, inizia la Serie A dei last minute, c’è in corsa per una maglia da titolare anche Llorente così come Verdi che scalda i motori nel Torino.