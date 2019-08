La rassegna stampa di venerdì 2 agosto – Le prime pagine di calcio: “5 giorni per un sì” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore decisive sul calciomercato in particolar modo in casa Juventus con i bianconeri alla ricerca delle ultime pedine per completare la rosa da consegnare a Maurizio Sarri. “5 giorni per un sì” titola la rosea con riferimento all’attaccante Paulo Dybala che deve convincersi al trasferimento al Manchester United per portare a termine lo scambio che riguarda Lukaku. Situazione delicatissima tra l’Inter ed Icardi, “qui non giochi più” dice Marotta e Wanda Nara pensa di fare causa, una situazione delicatissima. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.