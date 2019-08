La rassegna stampa di venerdì 23 agosto – In primo piano Icardi e i problemi della Juve [FOTO]

La rassegna stampa di venerdì 23 agosto – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ancora una volta alla questione Icardi e ai numerosi problemi della Juventus tra le difficoltà nella cessione degli esuberi e la vicenda Sarri, costretto a saltare le prime due gare di campionato. “Juve cassa per Icardi” scrive la Gazzetta dello Sport nel suo riquadro centrale. “Juve a handicap” si legge invece sul Corriere dello Sport: “Dal caso esuberi allo stop di Sarri che salta Parma e Napoli“. TuttoSport: “Martusciello, la Juve è nelle tue mani“. Il quotidiano torinese, nello spazio in alto, parla anche della sconfitta interna del Torino nell’andata del preliminare di Europa League contro gli Wolves: “Toro, non è finita“.