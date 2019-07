La rassegna stampa di venerdì 26 luglio – Le prime pagine di calcio: “valzer di attaccanti” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato in particolar modo clamoroso valzer di attaccanti che sta per prendere il via, la prima mossa è quella del Napoli con l’incontro per Pépé, attaccante del Lille che si avvicina sempre di più all’arrivo in Italia, manca ancora l’accordo con il calciatore ma si continua a lavorare. Nel frattempo la Juventus pensa sempre di più a Mauro Icardi, dopo alcune cessioni può partire l’assalto decisivo all’argentino, infine l’Inter che è finalmente pronto a chiudere per Dzeko e non molla Lukaku. In alto la fotogallery con le prime pagine.