La rassegna stampa di venerdì 27 settembre – Le prime pagine di calcio: “Belotti rovescia il Milan” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘TuttoSport’ e ‘Corriere dello Sport’. “Belotti rovescia il Milan‘, è la prima pagina della rosea con riferimento alla partita di ieri Torino-Milan, ultimo match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A. Successo in rimonta per la squadra di Walter Mazzarri, vantaggio con la rete di Piatek su calcio di rigore poi uno strepitoso Belotti ha ribaltato tutto, tornano al successo così i granata per i rossoneri è sempre più crisi, la classifica inizia a preoccupare ma deludente è anche il gioco della squadra nonostante una buona partita nel match di ieri. Ed il tecnico Giampaolo è già a rischio, la suo panchina scricchiola. In alto la fotogallery con le prime pagine.