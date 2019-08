La rassegna stampa di venerdì 30 agosto: in primo piano i sorteggi dei gironi di Champions [FOTO]

La rassegna stampa di venerdì 30 agosto – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi, il sorteggio dei gironi di Champions League: sorridono Juventus, Napoli e Atalanta, rischia l’Inter. “Juventus, Napoli e Atalanta messe bene, Inter ‘Messi’ male” è il gioco di parole della Gazzetta dello Sport che mette in evidenza le possibili difficoltà dei nerazzurri a partire appunto da Messi. Il Corriere dello Sport dedica il grande riquadro centrale all’intervista esclusiva a Radja Nainggolan, mentre in alto si parla della trattativa tra la Roma e Smalling. Rammarico TuttoSport per l’eliminazione del Torino dall’Europa League: “Bravo Toro, adesso devi riprovarci”. In alto la FOTOGALLERY delle prime pagine.