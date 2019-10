La rassegna stampa di venerdì 4 ottobre – Le prime pagine di calcio: “gigante, pensaci tu” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Gigante, pensaci tu”, titola la rosea con riferimento al big match della 7^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Juve, partita che vale per la corsa scudetto. I nerazzurri guidano la classifica dopo un avvio di stagione veramente ottimo frutto di sei vittorie in altrettante partite, la Juventus alle spalle con un solo passo falso dovuto al pareggio contro la Fiorentina. Sfida anche tra bomber, da una parte Cristiano Ronaldo pronto a trascinare la Juventus con grandi giocate, dall’altra Lukaku, l’ex United fondamentale per il gioco di Antonio Conte. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi.