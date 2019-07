La rassegna stampa di venerdì 5 luglio – Le prime pagine di calcio: “Icardi-Napoli, un posto al sole” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato con le big del campionato che continuano a muoversi. Sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, la rosea mette in evidenza il mercato dell’Inter che potrebbe piazzare un doppio colpo per il centrocampo, non solo Barella del Cagliari ma anche Arturo Vidal. A tenere banco è anche il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, il Corriere dello Sport sveva di una super offerta del Napoli per l’argentino, 10 milioni di euro l’anno. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.