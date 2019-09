La rassegna stampa di venerdì 6 settembre – Le prime pagine di calcio: “l’Italia del Gallo” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea titola con ‘L’Italia del Gallo’, con riferimento alla partita di ieri valida per le qualificazioni ad Euro 2020, successo in trasferta contro l’Italia contro l’Armenia trascinata da un grande Belotti, 1-3 il risultato finale, azzurri a punteggio pieno e qualificazione adesso sempre più vicina. E’ stata una partita molto difficile, l’Italia ha dimostrato di essere ancora lontana dalla migliore condizione fisica. “Messi gratis”, si legge ancora, l’incredibile clausola, l’argentino potrebbe lasciare il Barcellona a zero euro ogni fine stagione, si aprono dunque scenari interessanti in vista delle prossime stagioni. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.