La rassegna stampa di venerdì 9 agosto – Delirio Lukaku, rebus Dybala e Icardi, Torissimo [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi si parla principalmente di calciomercato ed Europa League. La Gazzetta dello Sport apre con “Gioia gigante, Lukaku delirio e il 9, in riferimento all’arrivo dell’attaccante belga in nerazzurro. Joya rebus per quanto riguarda invece Dybala. Il Torino ipoteca il passaggio del turno con il netto 5-0 allo Shaktyor Soligorsk e la rosea scrive “Toro scatenato”. Il Corriere dello Sport apre con “A Lukaku la 9 di Maurito” e “Lo voglio io”, riferendosi alle tre pretendenti per Icardi: Juventus, Napoli e Roma. Tuttosport apre con un valzer di attaccanti: Icardi-Juve, Dybala-Psg, Neymar-Real ed esalta la vittoria granata europea con “Torissimo”. In alto la FOTOGALLERY.