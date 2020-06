Real Madrid-Valencia 3-0, i Blancos dilagano nel finale e non mollano il Barcellona: la classifica [FOTO]

E’ andata in archivio la giornata della Liga spagnola, continua il bellissimo duello per la vittoria finale tra Barcellona e Real Madrid: i blaugrana chiamano, i Blancos rispondono. Prima la squadra di Zidane rischia, poi dilaga nel finale. Il Valencia mette in difficoltà i padroni di casa, Rodrigo va in gol al 21′ ma viene annullato dopo il controllo al Var.

Il Real Madrid inizia male, ma chiude il primo tempo a reti inviolate. Nella ripresa entra in campo con lo spirito giusto: è Benzema a togliere le castagne dal fuoco. Il francese apre e chiude le marcature. Al 74′ la rete del raddoppio di Asensio, ospiti in 10 per l’espulsione di Lee Kangin. Finisce 3-0, i Blancos rimangono in scia del Barcellona. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

