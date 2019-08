Real Madrid, esordio vincente sul campo del Celta Vigo: 1-3, Bale titolare, espulso Modric [FOTO]

A differenza del Barcellona, il Real Madrid parte bene. Sul campo del Celta Vigo gli uomini di Zidane vincono per 3-1, anche se con qualche difficoltà. Dentro subito Bale e Vinicius, James parte dalla panchina e ci resta. Proprio il gallese propizia il vantaggio al 12′, mettendo in mezzo dalla sinistra per la deviazione vincente di Benzema. Nel recupero del primo tempo il VAR salva i blancos (annullato per fuorigioco il pari di Mendez) ma non al 56′ quando un intervento falloso di Modric, rivisto al monitor, costa al croato il rosso diretto.

Nonostante l’inferiorità numerica, però, la squadra di Zidane trova il raddoppio cinque minuti dopo con un missile dalla distanza di Kroos e all’80’ Lucas Vazquez chiude i conti, finalizzando una bella manovra impreziosita dalla ‘ruleta’ in area di Benzema. Nel recupero Celta a segno con Losada ma non basta. E’ festa per i Blancos. In alto la FOTOGALLERY.

RISULTATI 1^ GIORNATA

VENERDI’

Athletic Bilbao – Barcellona 1-0

SABATO

Celta Vigo – Real Madrid 1-3

Valencia – Real Sociedad ore 19

Maiorca – Eibar ore 20

Leganes – Osasuna ore 21

Villarreal – Granada ore 21

DOMENICA

Alaves – Levante ore 17

Espanyol – Siviglia ore 19

Real Betis – Valladolid ore 21

Atletico Madrid – Getafe ore 22

CLASSIFICA: Athletic BIlbao, Real Madrid 3 punti; Barcellona, Celta, Valencia, Real Sociedad, Maiorca, Eibar, Leganes, Osasuna, Villarreal, Granada, Alaves, Levante, Espanyol, Siviglia, Real Betis, Valladolid, Atletico Madrid, Getafe 0.