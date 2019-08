Il Real Madrid fermato da…Guardiola, contro il Valladolid finisce 1-1: non basta Benzema [FOTO]

Solo un pareggio per il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane nella gara casalinga contro il Real Valladolid valida per la seconda giornata di Liga. Dopo l’illusorio vantaggio firmato da Karim Benzema all’82’, ecco la rete beffa di Sergi Guardiola all’88’ che ha fissato il punteggio sull’1-1. Regolarmente in campo gli “esuberi” Gareth Bale e James Rodriguez, a lungo obiettivo di mercato del Napoli. Pareggio a reti inviolate tra Osasuna ed Eibar nell’altra gara.

RISULTATI 2^ GIORNATA

VENERDI’

Granada – Siviglia 0-1

Levante – Villarreal 2-1

SABATO

Osasuna – Eibar 0-0

Real Madrid – Valladolid 1-1

CLASSIFICA: Siviglia 6 punti; Real Madrid, Valladolid, Osasuna 4; Alaves, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Maiorca 3; Real Sociedad, Valencia, Villarreal, Granada, Eibar 1; Barcellona, Celta, Leganes, Levante, Espanyol, Real Betis, Getafe 0.