Real Madrid-Inter 3-2, le pagelle di CalcioWeb: il ritorno di Lautaro, errore gravissimo di Hakimi [FOTO]

Real Madrid-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Una partita dai due volti quella che è andata in scena per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, gara avvincente tra il Real Madrid e l’Inter. Avvio positivo per la squadra di Antonio Conte che va vicina al gol in due occasioni, positiva la partita di Lautaro Martinez che ha riscattato le ultime prestazioni. Ma sono i Blancos a salire in cattedra: Benzema e Ramos vanno in gol, errore gravissimo di Hakimi. Il Toro riporta subito in partita l’Inter, perfetto l’assist del centrocampista Barella (altra prestazione positiva per l’ex Cagliari). Nella ripresa i nerazzurri attaccano e trovano il pareggio con Perisic su assist di Lautaro. La sfida sembra indirizzata verso il pareggio, ma all’80’ è Rodrygo a siglare il definitivo 3-2. Situazione difficile per il club italiano, il Monchengladbach guida la classifica con 5 punti, a 4 Shakhtar e Real Madrid, l’Inter chiude a 2. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Real Madrid-Inter, le pagelle di CalcioWeb

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6; Lucas Vazquez 5.5, Varane 5.5, Sergio Ramos 7, Mendy 5.5; Valverde 5.5, Casemiro 6, Kroos 6 (dal 78′ Modric s.v.); Asensio 5.5 (dal 64′ Vinicius 6.5), Benzema 6.5, Hazard 6 (dal 64′ Rodrygo 7).

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6.5; D’Ambrosio 5, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 5, Brozovic 6.5, Vidal 5.5 (dall’87’ Nainggolan s.v.), Young 6; Barella 7 (dal 78′ Gagliardini s.v.); Lautaro 7.5, Perisic 7 (dal 78′ Sanchez 5.5). All. Conte.