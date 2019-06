Real Madrid, presentata la nuova divisa da trasferta: canzone per l’occasione [FOTO e VIDEO]

Il Real Madrid ha presentato la nuova divisa da trasferta. La maglia è di colore blu scuro, con inserti oro che riprendono lo stile di quest’anno. La particolarità sta nel video musicale con la canzone creata apposta per l’occasione: “If You Create The Noise“, che riprende suoni e atmosfere propri del Santiago Bernabeu. Il pezzo è stato realizzato in collaborazione da Denom, Anita Kuruba e Ikki. Al videoclip hanno collaborato, tra gli altri, Marcelo, Benzema e Bale. Il Real ha presentato anche la nuova divisa dei portieri, che oltre alle consuete finiture oro celebrerà il predominio del verde. Entusiasti i commenti dei tifosi dei Blancos sui social: “Una maglia away bella come quella di casa”, “Grandi maglie, grande video, grande canzone, grandi giocatori. Grazie per questo stile incantevole, e’ davvero da Real”. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.