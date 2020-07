Il Real Madrid scappa, blitz contro il Bilbao: il titolo è sempre più vicino [FOTO]

Il Real Madrid scappa sempre di più verso il titolo. Altro successo per la squadra di Zinedine Zidane, questa volta sul difficile campo del Bilbao, per il Bercellona sarà veramente dura tornare in corsa, non sono permessi più passi falsi a partire dalla gara di oggi contro il Villarreal. I Blancos sono, invece, in grande forma. Dopo un primo tempo un pò bloccato, la gara è svoltata nel secondo tempo, decisivo ancora una volta il difensore Sergio Ramos, in gol su calcio di rigore. Con questo successo il Real Madrid sale a 77 punti e si porta, momentaneamente, a + 7 sul Barcellona. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.