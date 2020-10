Real Sociedad-Napoli 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Politano in grande forma, gol che vale oro [FOTO]

Real Sociedad-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli si riscatta. La squadra di Gennaro Gattuso mette alle spalle la sconfitta all’esordio contro l’Az Alkmaar e conquista tre punti fondamentali per la classifica del girone. La partita non è stata entusiasmante per gli azzurri che sono scesi in campo contro una squadra molto forte e che sta sorprendendo in Liga, il Real Sociedad. Nel primo tempo la partita sembra bloccata. Nella ripresa il ritmo del match non cambia, ma il Napoli trova l’episodio per sbloccare la partita. Tiro insidioso di Politano che viene deviato dalla difesa dei padroni di casa e si infila alle spalle del portiere. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-1. Gol annullato ad Osimehn, l’attaccante poi espulso per doppia ammonizione. In alto la FOTOGALLERY.

Real Sociedad (4-3-3) – Remiro 6; Gorosabel 6, Sagnan 5.5, Le Normand 6, Monreal 6; Merino 5.5, Guevara 5.5, David Silva 6; Portu 6, Isak 5.5, Oyarzabal 5.5. All.: Imanol Alguacil.

Napoli (4-2-3-1) – Ospina 6; Hysaj 6, Maksimovic 6.5, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Bakayoko 6.5, Demme 6 (dall’89 Ruiz); Politano 7, Lobotka 6 (dal 61′ Mertens 6), Insigne 6 (dal 22′ Lozano 6); Petagna 5.5 (dal 61′ Osimhen 5.5). All.: Gattuso.