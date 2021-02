Romelu Lukaku è stato un grandissimo protagonista del match della 22esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Lazio, successo della squadra nerazzurra che ha permesso il sorpasso in vetta sul Milan. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1, la prestazione della squadra di Simone Inzaghi è stata comunque all’altezza ma l’ex Manchester United si è confermato immarcabile. La partita si è indirizzata già nel primo tempo con la doppietta del belga, il primo su calcio di rigore mentre nella seconda occasione è stato bravo e fortunato a sfruttare una palla ‘sporca’.

Le reazioni del web dopo Inter-Lazio

Il successo dell’Inter contro la Lazio ha permesso alla squadra di Antonio Conte di volare in testa alla classifica. Cresce già l’attesa in vista di Milan-Inter, sfida che può indirizzare la corsa scudetto. Nel frattempo sono arrivate tantissime reazioni dal mondo dei social, in particolar modo il web si è scatenato con Lukaku. La prestazione dell’attaccante è stata veramente devastante, principalmente in occasione del terzo gol di Lautaro Martinez, il belga ha dimostrato una forza fisica veramente devastante. In alto la FOTOGALELRY con tutte le immagini.