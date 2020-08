La disfatta della Roma e i “pentimenti” di Friedkin, quanta ironia sui social: “Tiette lo scontrino” [FOTO]

E’ durata appena una partita l’Europa League della Roma post Covid. La sfida secca degli ottavi contro il Siviglia è andata agli andalusi, che hanno vinto con merito eliminando i giallorossi freschi di nuovo passaggio di proprietà. Ed è stato proprio questo “collegamento” ad aver scatenato le ironie sui social. Nel mirino è finito Dan Friedkin: “Tiette lo scontrino” scherzano su Twitter. I più scatenati sono i tifosi della Lazio, che hanno preso in giro i rivali romanisti in particolar modo per la questione della qualificazione in Europa dei biancocelesti. In caso di vittoria dell’Europa League da parte della Roma e di vittoria della Champions League da parte del Napoli, infatti, gli aquilotti avrebbero perso il proprio posto tra le big. Così non sarà, però, e sono quindi partiti gli sfottò. Ne abbiamo raccolti alcuni nella FOTOGALLERY in alto.