La seconda maglia dell’Inter e le reazioni ironiche sui social: dal “Tris” alla tovaglia da tavola [GALLERY]

Nella giornata di ieri, il noto sito specializzato ‘Footyheadlines‘ ha svelato quale sarà la seconda maglia che l’Inter indosserà nella prossima stagione. Sfondo bianco e righe nere e azzurre a formare dei quadretti. Una divisa sicuramente innovativa progettata dalla Nike, che potrà essere apprezzata da chi ha gusti stravaganti e particolari. Non da chi, però, è amante della tradizione e della semplicità. E infatti sono tantissimi i commenti sui social di tifosi nerazzurri sdegnati per la scelta nello stile della nuova maglia. A questi ci sono da aggiungersi le varie reazioni ironiche degli utenti su Twitter. Dal “Tris” alla tovaglia da tavola, tanti sono stati i messaggi simpatici. Eccoli nella FOTOGALLERY in alto.